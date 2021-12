Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Πέιν: Δυναμική η παρουσία Ελλήνων ομογενών στην Αυστραλία

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών και υπουργό για τις Γυναίκες της Αυστραλίας είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



Σταθερή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τη δυναμική παρουσία και συμμετοχή των Ελλήνων ομογενών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Αυστραλίας, κατά την συνάντησή της με την υπουργό Εξωτερικών και υπουργό για τις Γυναίκες της Αυστραλίας Μαρίζα Πέιν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ειδική αναφορά έγινε επίσης στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και σε σειρά θεμάτων, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας στις δύο χώρες, η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και του Ινδο-Ειρηνικού και οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας και της Αυστραλίας.

Με αφορμή τη διπλή υπουργική ιδιότητα της Μαρίζα Πέιν, και ως υπουργού αρμόδιας για τις Γυναίκες, συζητήθηκε ακόμη ο ρόλος και η θέση των γυναικών στις δύο χώρες και οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους.

