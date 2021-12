Κόσμος

Βρετανία – Ασάνζ: Εγκρίθηκε η έκδοση του στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κέρδισαν την έφεση που είχαν καταθέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, του Λονδίνου. Η αντίδραση της αρραβωνιαστικιάς του Ασάνζ.

Η Ουάσινγκτον κέρδισε την έφεση που είχε καταθέσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου ζητώντας να ακυρωθεί προηγούμενη απόφαση για τη μη έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

«Το δικαστήριο επιτρέπει την έφεση», δήλωσε ο δικαστής Τίμοθι Χόλροϊντ. Ο δικαστής δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε από τις διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι ΗΠΑ σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του Ασάνζ, περιλαμβανομένης της δέσμευσής τους να μην μεταφερθεί σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο --την ADX Florence, όπου κρατούνται σε σχεδόν πλήρη απομόνωση μέλη της αλ Κάιντα-- και ότι, αν καταδικαστεί από αμερικανικό δικαστήριο, θα εκτίσει την ποινή του στην Αυστραλία.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου φέρνει τον ιδρυτή του WikiLeaks πιο κοντά στην έκδοση στις ΗΠΑ, αν και δεν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα.

Ήδη η αρραβωνιαστικιά του Ασάνζ, η Στέλα Μόρις, δήλωσε: «Θα εφεσιβάλουμε αυτή την απόφαση το συντομότερο δυνατό», ενώ κατήγγειλε «ένα σοβαρό δικαστικό λάθος».

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον 50χρονο Ασάνζ για 18 εγκλήματα σε σχέση με τη δημοσίευση από το WikiLeaks περισσότερων από 700.000 απόρρητων εγγράφων για τις στρατιωτικές και διπλωματικες δραστηριότητες των ΗΠΑ, κυρίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον καταγγέλλει ότι από τη διαρροή αυτή τέθηκαν σε κίνδυνο ζωές.

Αν κριθεί ένοχος, ο Ασάνζ κινδυνεύει να του επιβληθεί κάθειρξη 175 ετών, μια υπόθεση η οποία, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αποτελεί μια σοβαρότατη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Τον Ιανουάριο η Βρετανίδα δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ απέρριψε το αίτημα της Ουάσινγκτον να εκδοθεί ο Ασάνζ στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει.

Όμως η Ουάσινγκτον άσκησε έφεση στην απόφαση αμφισβητώντας κυρίως την αξιοπιστία ενός ειδικού που κατέθεσε υπέρ του Ασάνζ σχετικά με την ευαίσθητη ψυχική του υγεία.

