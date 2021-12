Κόσμος

Σεφ αποκεφάλισε φοιτητή και συνέχισε να μαγειρεύει

O δράστης αφού αποκεφάλισε με μπαλτά τον άτυχο φοιτητή, έβαλε το κομμένο κεφάλι πάνω στο νεκρό σώμα του. Τι κρύβεται πίσω από την φρικτή δολοφονία.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στην Τουρκία και όχι μόνο η δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Μεχμέτ Τουγρούλ, που εργαζόταν σε φοιτητική εστία.

Ο άτυχος νέος δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα με μπαλτά από τον μάγειρα της ιδιωτικής φοιτητικής εστίας. Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη προχθές, Τρίτη, στην καφετέρια της εστίας του συλλόγου Επιστήμης και Πολιτισμού της Αττάλειας.

Δράστης είναι ο 38χρονος Ιχσάν Γκιουνέι ο οποίος αφού αποκεφάλισε τον 18χρονο έβαλε το κομμένο κεφάλι και τον μπαλτά πάνω στο νεκρό σώμα του και φώναξε «Σκότωσα τον Ντατζάλ [σ.σ: ο Αντίχριστος των μουσουλμάνων]».

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας και μόλις έφτασαν εκεί συνέλαβαν τον δράστη, που συνέχιζε να δουλεύει σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα.

Ο Τουγρούλ σπούδαζε μηχανικός υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Akdeniz και την ώρα της επίθεσης εργαζόταν μαζί με τον φονιά του.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV ότι ο εν λόγω σύλλογος συνδέεται στενά με το Aziz Mahmut Hudayi, το οποίο διοικείται από τη θρησκευτική αίρεση του Erenkoy.

Πάντως τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι Αρχές επέβαλαν απαγόρευση μετάδοσης στοιχείων και εμπιστευτικότητα σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας που παραπέμπει σε παραθρησκευτικό έγκλημα.

Η απαγόρευση κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας «του τρόπου που διαπράχθηκε το έγκλημα, του ελάχιστου χρόνου από την τέλεσή του που καθιστά αδύνατη τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και κατά συνέπεια της ανάγκης να προστατευθούν τα δικαιώματα του θύματος», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

H συγκεκριμένη αίρεση είναι μόλις μια εκ των πολλών που λυμαίνονται τα τουρκικά πανεπιστήμια αναζητώντας εύπιστα θύματα, δηλαδή νέους φοιτητές που έχουν βαρεθεί το αυστηρό μουσουλμανικό θρησκευτικό καθεστώς και αναζητούν ένα πνευματικό «μαξιλαράκι» σε κάποια άλλη θρησκευτική ή παραθρησκευτική μορφή.

Το υπουργείο Παιδείας αλλά και η τουρκική αστυνομία δεσμεύτηκαν όχι μόνο να επιλύσουν τον γρίφο της υπόθεσης, αλλά και να καθαρίσουν τις εκατοντάδες φοιτητικές εστίες της χώρας από όλες αυτές τις αιρέσεις.

