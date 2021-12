Πολιτική

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Πώς θα διεξαχθεί ο β' γύρος την Κυριακή

Ολες τις λεπτομέρειες για την διαδικασία Β' γύρου των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ. Η εγκύκλιος της ΕΔΕΚΑΠ.

Τις τελευταίες οδηγίες για τον β΄ γύρο των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η ΕΔΕΚΑΠ με εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η ΕΔΕΚΑΠ υπενθυμίζει ότι στις επαναληπτικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ της 12/12/21 για την ανάδειξη προέδρου ψηφίζουν μόνο όσοι ψήφισαν στην Εκλογική Διαδικασία της 5/12/21 σε οποιοδήποτε τμήμα διευκολύνονται για την άσκηση του δικαιώματός τους.

Ο ψηφοφόρος όταν προσέρχεται στο Εκλογικό Τμήμα καταθέτει υποχρεωτικά το ατομικό του στοιχείο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), αναζητείται από τον χειριστή tablet στον εκλογικό κατάλογο που διαμορφώθηκε από τους ψηφίσαντες της 5/12/21 και όταν εντοπίζεται, διαπιστεύεται για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση ψηφισάντων και θα υπογράφει. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα παραλαμβάνει το στοιχείο της ταυτοπροσωπίας και θα παραδίδει στον ψηφοφόρο το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Ο ψηφοφόρος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο παραβάν για να κάνει την επιλογή του. Επιστρέφοντας ο ψηφοφόρος από το παραβάν, ο πρόεδρος θα σφραγίζει και θα μονογράφει το φάκελο και αφού τον ρίξει στην κάλπη, θα του παραδίδει το στοιχείο ταυτοπροσωπίας και θα αποχωρεί.

Οι ψηφοφόροι κατά την εκλογική διαδικασία της 12ης Δεκεμβρίου δεν πληρώνουν κανένα ποσό.

Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση των ψηφοφόρων που διαπιστεύτηκαν στις 5/12 με ΑΜΚΑ θα γίνεται υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ και στις 12/12. Εάν κάποιος ψηφοφόρος που δηλώνει ότι ψήφισε την πρώτη Κυριακή δεν εντοπίζεται για να διαπιστευθεί θα επικοινωνεί ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου ή κάποιος από τους εκπροσώπους των υποψηφίων με το call center του Κινήματος Αλλαγής στο τηλέφωνο 2103665040 για να αναζητηθεί τρόπος πιστοποίησης του ώστε να διευκολυνθεί στην άσκηση του δικαιώματός του.

Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει εάν δεν έχει διαπιστευτεί από τον χειριστή του tablet και δεν έχει εγγραφεί και στην κατάσταση ψηφισάντων.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, είτε εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή πτώσης του συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι αδύνατη η διαπίστευση του, θα σταματάει η εκλογική διαδικασία για όσα λεπτά χρειαστεί μέχρι να επανέλθει σε λειτουργία το σύστημα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ διαπιστευμένων και ψηφισάντων το Εκλογικό Τμήμα θα ενημερώνει άμεσα πριν την Διαλογή των Ψηφοδελτίων την ΕΔΕΚΑΠ για να τους απαντήσει αν θα προχωρήσουν σε διαλογή των ψηφοδελτίων ή θα ακυρώνεται η ΚΑΛΠΗ.

Συνίσταται η προσοχή τόσο στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και στους εκπροσώπους των υποψηφίων για την πιστή τήρηση των κανόνων ώστε ν’ αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ακύρωσης Αποτελεσμάτων Εκλογικού Τμήματος.

Τόσο οι πρόεδροι της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και οι χειριστές του tablet θα λειτουργήσουν με τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν στις 5/12. Αυτοί οι κωδικοί θα τους προωθηθούν ξανά μαζί με οδηγίες με email από την Εταιρεία O.T.S. την Παρασκευή 10/12 καθώς και με sms υπενθύμισης το Σάββατο 11/12.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο μέχρι το Σάββατο 11/12 το Μεσημέρι δεν έχουν λάβει είτε email είτε sms να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε το Σάββατο το Απόγευμα με την ΕΔΕΚΑΠ στα τηλέφωνα 210-3665510, 210-3665509 και 210-3665638 για να τους χορηγηθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο σύστημα.

