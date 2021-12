Κοινωνία

Δολοφονία ταξιτζή στον Εύοσμο: Ισόβια στη μάνα - Η ποινή που επιβλήθηκε στην κόρη

Ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση η μάνα. Ένοχη για συνέργεια η 19χρονη.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η 46ρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 49χρονου πρώην συζύγου της, τον Ιούνιο του 2020, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, στην 19χρονη, κόρη του πρώην ζεύγους, η οποία κρίθηκε ένοχη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, το Δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Σε αντίθεση με την μάνα, που επέστρεψε στις φυλακές, η κόρη αφέθηκε ελεύθερη ενόψει του Εφετείου, καθώς οι δικαστές αποφάσισαν η έφεσή της να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής στην οποία εισήχθη.

Σύμφωνα με την ομόφωνη ετυμηγορία του Δικαστηρίου, η 46χρονη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ η 19χρονη (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου) για συνέργεια στην τέλεση της ανθρωποκτονίας (από ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία), με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

