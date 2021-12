Αθλητικά

Γέλοβατς – ΑΕΚ: Αποσύρει τη φανέλα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποσύρει τη φανέλα με το Νο «13» η ΚΑΕ ΑΕΚ, αποτίνοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο μπασκετμπολίστα.

Την απόφαση να αποσύρει τη φανέλα με το Νο «13» του αείμνηστου Στέφαν Γέλοβατς έλαβε η ΚΑΕ ΑΕΚ. «Μία ταπεινή απότιση φόρου τιμής προς το "γελαστό παιδί" της "Βασίλισσας", στην οποία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με όνειρα, για να συμβάλλει μαζί της στη νέα αναγεννησιακή πορεία, αλλά τον πρόλαβαν τα απροσδόκητα... » αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ΚΑΕ ΑΕΚ. Η Ένωση έχει προγραμματίσει να αποσύρει τη φανέλα του Σέρβου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών μετά από εγκεφαλικό, στον αγώνα της με τη Φάλκο Σαμπατέλι, την ερχόμενη Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

«Ο αδελφός μας Στέφαν (Stevan) «ταξίδεψε» στη γειτονιά των αγγέλων, αλλά θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας. Η μορφή του και το χαμόγελό του θα παραμείνουν αενάως στο μυαλό μας για να μας εμπνέουν, να μας ενθυμίζουν, να μας καθοδηγούν. Ο Stevan, o δικός μας άγγελος, «δεν θα φύγει ποτέ» από τα Άνω Λιόσια. Θα μείνει ΕΔΩ, μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο, για να μας συντροφεύει, εις τους αιώνας των αιώνων...

Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC ανακοινώνει με ειλικρινή συγκίνηση και ρίγος ψυχής, ότι στην αναμέτρηση του BCL, με αντίπαλο τη Φάλκο Σαμπατέλι (Falco Szombathely), η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, θ’ αποσυρθεί η φανέλα του Stevan Jelovac.

Αποτελεί η ύψωση της φανέλας με το «13», στην οροφή του «Σπιτιού» μας, στο Olympic Hall, μπροστά στο λαό του ενδόξου Σωματείου μας, μία ταπεινή απότιση φόρου τιμής προς το «γελαστό παιδί» της «Βασίλισσας», στην οποία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με όνειρα, για να συμβάλλει μαζί της στη νέα αναγεννησιακή πορεία, αλλά τον πρόλαβαν τα απροσδόκητα...

Στους 14 αγώνες (επίσημους και φιλικούς), που πρόλαβε ν’ αγωνιστεί φορώντας την τιμημένη της Α.Ε.Κ. κατέθεσε με αυταπάρνηση στο παρκέ την ποιότητα και την ψυχή του. Κυρίως όμως «κατέθεσε» στην καθημερινότητά μας τα υψηλά φρονήματα του κοινωνικού και αθλητικού ιδεώδους, την ομορφιά της απλότητας, το ανεπιτήδευτο ήθος, το χαμόγελο της ελπίδας».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεφ αποκεφάλισε φοιτητή και συνέχισε να μαγειρεύει

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)