Μετάλλαξη Όμικρον - ΗΠΑ: Εμβολιασμένοι οι περισσότεροι φορείς

Εντείνεται η ανησυχία ότι τα υπάρχοντα εμβόλια κατά της COVID-19 μπορεί να μην προστατεύουν επαρκώς απέναντι στη νέα παραλλαγή.

Τα περισσότερα από τα 43 κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ, ήταν σε ανθρώπους πλήρως εμβολιασμένους και, μάλιστα, το 1/3 από αυτούς είχε κάνει και την τρίτη δόση, σύμφωνα με μια αναφορά των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Σύμφωνα με τα CDC, από τους 43 ασθενείς με Όμικρον, οι 34 ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. 14 από αυτούς είχαν κάνει και την ενισχυτική δόση, όμως για τους 5 δεν είχαν περάσει ακόμη 14 ημέρες από τον εμβολιασμό τους, ώστε να είναι πλήρως προστατευμένοι.

Μολονότι οι αριθμοί είναι πολύ μικροί, εντείνονται οι ανησυχίες ότι τα υπάρχοντα εμβόλια για την COVID-19 μπορεί να μην προστατεύουν πλήρως απέναντι στην πολύ μεταδοτική νέα παραλλαγή.

Η Όμικρον έχει εντοπιστεί σε 22 Πολιτείες μέχρι τώρα. Τα 25 κρούσματα αφορούν άτομα ηλικίας 18-39 ετών και τα 14 είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Έξι είχαν νοσήσει από την COVID-19 στο παρελθόν.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια συμπτώματα όπως βήχα, καταρροή και κόπωση. Ένας νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες. Άλλα συμπτώματα, που δεν αναφέρθηκαν με ιδιαίτερη συχνότητα, είναι ναυτία ή εμετοί, λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, διάρροια, ανοσμία και αγευσία. Σύμφωνα με τα CDC, είναι αναμενόμενο τα συμπτώματα να είναι ηπιότερα στους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες.

