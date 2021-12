Κοινωνία

Κερατέα: Νεκρή βρέθηκε μέσα σε πηγάδι

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένης.

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση μίας 83χρονης στο Μαλιακούκι Κερατέας, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ένα πηγάδι.

Η άτυχη ηλικιωμένη βρήκε τον θάνατο σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.

Για την εξαφάνιση είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Silver Alert το απόγευμα της Πέμπτης και είχαν κινητοποιηθεί Αστυνομία και εθελοντές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική: «Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη από φρέαρ στην περιοχή Μαλιακούκι, στην Κερατέα Λαυρεωτικής. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης ΕΜΑΚ».

