ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος: Σούπερ ανατροπή για τους γηπεδούχους

Οι Ηπειρώτες συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στο πρωτάθλημα και εδραιώθηκαν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία του στο εφετινό πρωτάθλημα, νικώντας 3-2 με ανατροπή τον Βόλο στους «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής και παραμένει στην τρίτη θέση, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει αύριο ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Λαμία.

Η ομάδα της Ηπείρου έφτασε τους 22 βαθμούς, σε αντίθεση με το θεσσαλικό συγκρότημα που παρέμεινε για πολλοστή αγωνιστική «καρφωμένο» στους 14, κι ας απέπεμψε τον Γκιγιέρμο Αμπασκάλ μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.

Η ομάδα της Μαγνησίας άνοιξε το σκορ στα 40΄΄ από την έναρξη, όταν ο Ορόζ νίκησε τον Λοντίγκιν, ως αποδέκτης της ωραίας ατομικής προσπάθειας των συμπαικτών του, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 6΄ με τον Λοντίγκιν να κάνει διπλή απόκρουση σε σουτ των Φαν Βέερτ και Ροσέρο, αλλά στο 12΄ ισοφαρίστηκε από τον προωθημένο Κάργα, που πήρε την κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ.

Σε ένα ματς που διεξαγόταν υπό συνεχή καταρρακτώδη βροχή, ο Βόλος ανέκτησε το προβάδισμα στο 40΄ με ένα εκπληκτικό γκολ του Νίνη, ο οποίος σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι, ενώ στο 45΄+1 είχε και δοκάρι, με τον Σοάρες!

Και πάλι όμως, οι παίκτες του (υπηρεσιακού προπονητή) Κώστα Μπράτσου δεν κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ, αφού ο Περέα έγραψε το 2-2 από κοντά, σε φάση που ελέγχθηκε από το VAR για ενδεχόμενο οφσάιντ στην αρχή της φάσης αλλά και χέρι του Κολομβιανού επιθετικού.

Η ολική ανατροπή των Ηπειρωτών ολοκληρώθηκε στο 86ο λεπτό, με το εύστοχο πέναλτι του Εραμούσπε. Η παράβαση καταλογίστηκε στο 82΄ για πάτημα στον Πίρσμαν εντός περιοχής κι εκτελέστηκε τέσσερα λεπτά αργότερα, καθώς έγινε εκ νέου χρήση του VAR ενώ υπήρξαν και διαπληκτισμοί μεταξύ των παικτών.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντομίνγκεθ - Γκρίλο, Κλέιμαν

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηλίας Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (62΄ Λώλης, 90΄+5 Παντελάκης), Σνάιντερ, Μέντες (87΄ Λιάσος), Περέα.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Σοάρες, Ορόζ (77΄ Ρινέρ), Ρεγκατέν, Νίνης (89΄ Βοϊτκόφσκι), Μπαρτόλο, Ροσέρο (90΄ Τερεζίου), Φαν Βέερτ.

