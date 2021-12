Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονική κατάρρευση αποθήκης της Amazon (εικόνες)

Δεκάδες εργαζόμενοι απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια. Θρήνος και τεράστιες καταστροφές από τους ανεμοστρόβιλους που «σάρωσαν» πολλές Πολιτείες.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε αποθήκη του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων που έπληξαν το κεντρικό και το νότιο τμήμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Έντουαρντσβιλ (Ιλινόι), όπου βρίσκεται το κτήριο.

«Επιβεβαιώσαμε πως 45 μέλη του προσωπικού κατάφεραν να βγουν από το κτήριο, εκ των οποίων ένα χρειάστηκε να διακομιστεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο της περιοχής για περίθαλψη, ενώ έξι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Τζέιμς Γουάιτφορντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην πόλη 25.000 κατοίκων διευκρίνισε εξάλλου ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης τερματίστηκε νωρίτερα χθες και πως πλέον η έρευνα πέρασε στη φάση της αναζήτησης πτωμάτων.

Η ανακοίνωσή του αυτή αφήνει να πλανάται η ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης θα γίνει ακόμη πιο βαρύς τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει άλλες τρεις ημέρες.

Μεγάλο μέρος της οροφής της εγκατάστασης λείπει· τοίχοι μέσα στο κτήριο έχουν καταρρεύσει.

Εκπρόσωπος της Άμαζον εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο «βαθιά θλίψη» για την «είδηση πως μέλη της οικογένειάς μας (σ.σ. του προσωπικού της επιχείρησης) έχασαν τη ζωή τους» εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Έντουαρντσβιλ, διαβεβαώνοντας πως «συνεχίζουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στους υπαλλήλους μας και στους εταίρους μας στην περιοχή».

Ο –ακόμη προσωρινός– απολογισμός των θυμάτων των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν πέντε αμερικανικές πολιτείες έχει φθάσει πλέον τους τουλάχιστον 83 νεκρούς. Εκφράζονται φόβοι πως θα ξεπεράσει τα 100 θύματα.

