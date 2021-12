Αθλητικά

Βαλμπουενά: θύμα διάρρηξης ο παίκτης του Ολυμπιακού

Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής μπήκε στο στόχαστρο διαρρηκτών, λίγες ώρες μετά την είσοδο “ποντικών” σε σπίτι παίκτη του Παναθηναϊκού.

Θύμα διάρρηξης έπεσε το Σάββατο, σύμφωνα με το enikos.gr, ο Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά.

Οι δράστες εισέβαλαν στις πέντε και μισή το απόγευμα στην μονοκατοικία που μένει στην Βουλιαγμένη την ώρα που ο 37χρονος μεσοεπιθετικός απουσίαζε.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν το παράθυρο του ισογείου, μπήκαν μέσα και άρπαξαν κοσμήματα αξίας και χρηματικό ποσό που έως στιγμής παραμένει άγνωστο.

Την διάρρηξη διαπίστωσε ο ίδιος ο Ματιέ Βαλμπουενά όταν επέστρεψε στο σπίτι του και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το "χτύπημα" ήρθε λίγες ημέρες μετά την διάρρηξη στο σπίτι παίκτη του Παναθηναϊκού, που ακολούθησε εκείνη στο σπίτι του Νίκου Οικονομόπουλου.

