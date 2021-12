Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: τι φέρνει η Πανσέληνος στους Διδύμους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, κάνει αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

«Έχω να πω λίγα και ευτυχώς καλά», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις,

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «την άλλη εβδομάδα, γίνεται μια Πανσέληνος στους Διδύμους, που κάνει ο Δίας τρίγωνο και μπορούμε να ελπίζουμε πολλά».

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε πως «ο Άρης περνάει στον Τοξότη, έως τις 24 του μηνός και αυτό σημαίνει ότι θα θέλουμε να χαρούμε, να βγούμε, να ταξιδέψουμε, να ψωνίσουμε…».

«Βέβαια, ο Ερμής μπαίνει στον Αιγόκερω και αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με όλα αυτά τα ωραία που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, θα υπάρχει και λίγη σοβαρή σκέψη», προσέθεσε η αστρολόγος της εκπομπής.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: η μαρτυρία του γυμνασιάρχη και η απολογία

Κορονοϊός - Γκάγκα για ΜΕΘ: δεν “γεμίζουν” αμέσως οι κλίνες που μένουν κενές (βίντεο)

Πέθανε ο Άγις Κυνηγόπουλος