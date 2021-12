Αθλητικά

Champions League: Τα ζευγάρια στην φάση των “16”

Στα κεντρικά γραφεία της UEFA, διεξήχθη η κλήρωση των νοκ άουτ αγώνων του Champions League.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι

Ατλέτικο - Μπάγερν

Σάλσμπουργκ - Λίβερπουλ

Ίντερ - Άγιαξ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Γιουβέντους

Τσέλσι - Λιλ

Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 15-16/02 και 22-23/02, ενώ οι ρεβάνς στις 8-9/03 και 15-16/03, με ώρα έναρξης όλων στις 22:00.

Η κλήρωση των προημιτελικών, των ημιτελικών και του τελικού (ποιος θα είναι τυπικά γηπεδούχος) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ έχει καταργηθεί, οπότε η ισοπαλία μετά από 180 λεπτά οδηγεί στην παράταση ανεξάρτητα από τον αριθμό των γκολ που έχει σημειώσει κάθε ομάδα εντός και εκτός έδρας. Εάν και στο 30λεπτο που θ΄ ακολουθήσει δεν υπάρξει νικητής, τότε η διαδικασία θα οδηγείται στα πέναλτι.

Ο τελικός του Champions League 2021/2022 είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 28 Μαΐου στην «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης.

