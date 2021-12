Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Νέα προφυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο «Dr Kontos» κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες ασθενών και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Στην φυλακή θα παραμείνει ο «Dr Kontos», ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί στις 16 Δεκεμβρίου για την υπόθεση των θανάτων που προκάλεσε παριστάνοντας τον ογκολόγο, μετά την προφυλάκιση που του επιβλήθηκε σήμερα έπειτα από την απολογία του για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ο 48χρονος, που δικάζεται με άλλους 16 εμπλεκόμενους για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών βαριά ασθενών, κρίθηκε σήμερα προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την νέα κατηγορία που τον βαρύνει, η οποία σχετίζεται συνολικά με την δράση του επί σειρά ετών και τις απατηλές υποσχέσεις σε θύματά του, με σκοπό να τους αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά την απόφαση ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 48χρονος, ο οποίος και ευελπιστούσε πως σε τρεις ημέρες θα άφηνε πίσω του την φυλακή έχοντας συμπληρώσει 18 μήνες κράτησης, πλέον είναι αντιμέτωπος με ένα νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης που, αυτή την φορά δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τους 12 μήνες και ενώ στο μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη ενώπιον του ΜΟΔ.

