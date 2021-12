Κοινωνία

Κακοκαιρία - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Εντυπωσιακές προσγειώσεις εν μέσω ισχυρών ανέμων (βίντεο)

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το «Ελ. Βενιζέλος». Προσγειώσεις εν μέσω κακοκαιρίας. Δείτε το βίντεο.

Σάρωσαν την Αττική αλλά και πολλές περιοχές της χώρας οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας τα περασμένα 24ωρα.

Από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που δημιούργησαν τα μποφόρ ήταν αυτές στο αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» με τους ισχυρούς νότιους ανέμους να "σφυροκοπούν" την περιοχή, κάτι που έκανε πολύ δύσκολη και την προσγείωση των αεροπλάνων.

Οι πιλότοι κλήθηκαν να δείξουν τις ικανότητές τους, κάτι που φαίνεται και στο βίντεο, με αεροπλάνα να προσγειώνονται στραβά προκειμένου να το κάνουν με ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο που "κόβει" την ανάσα...

