“The 2Night Show”: οι ξεχωριστοί καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Δύο ηθοποιοί με σπουδαίες καλλιτεχνικές διαδρομές και ένας νεόκοπος τραγουδιστής που κάνει μεγάλη επιτυχία, θα μας κρατήσουν απόψε συντροφιά.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Σταύρο Ζαλμά που πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος».

Ο γοητευτικός ηθοποιός επέστρεψε στο τηλεοπτικό τοπίο μετά από 8 χρόνια απουσίας και εξηγεί τους λόγους που τον ανάγκασαν να απέχει, αλλά και γιατί «πλήρωσε ακριβά» μια συνέντευξή του.

Θυμάται την εποχή που ήταν υπάλληλος τραπέζης, περιγράφει πώς κατάφερε να τα παρατήσει για να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά και πώς το έμαθαν οι γονείς του που ήταν εντελώς αρνητικοί. Τέλος, μιλά για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί με τη σειρά «Άγγιγμα Ψυχής» και μοιράζεται τη συμβουλή που του έδωσε σε μια συνάντησή τους ο Πατέρας Παΐσιος.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ντίνα Μιχαηλίδου.

Η γλυκύτατη και ταλαντούχα ηθοποιός θυμάται στιγμές από την εφηβεία της και τον έρωτα που δεν της «άφησε μυαλό» για να συνεχίσει τις σπουδές της στην Αρχαιολογία.

Πώς αποφάσισε, τελικά, να ασχοληθεί με την υποκριτική; Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του πατέρα της, Γιώργου Μιχαηλίδη, όταν έμαθε ότι μπήκε στη Σχολή του Εθνικού;

Τέλος, περιγράφει την εμπειρία της ως μητέρα της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου στην κινηματογραφική επιτυχία «Ευτυχία», μιλάει για τη συμμετοχή της στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» και τον ρόλο της στη σειρά «Έρωτας με διαφορά».

Στην παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα.

O νικητής του «House of Fame», που ζει το όνειρο που είχε από μικρό παιδί να γίνει τραγουδιστής, αποκαλύπτει το όνομα του κριτή που τον άγχωνε περισσότερο στον μουσικό διαγωνισμό, περιγράφει πώς τον υποδέχθηκαν στη Μάνη μετά τη νίκη του, και μιλάει για τα συναισθήματά του την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι «Δυνατά».

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

