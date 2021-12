Κόσμος

Μαχαίρωσε τον οδοντίατρο γιατί.. δεν έμεινε ευχαριστημένος!

Ένας άνδρας ηλικίας 59 ετών μαχαίρωσε τον οδοντίατρο στον οποίο πήγαινε, σε οδοντιατρική κλινική σε συνοικία στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, επειδή δεν έμεινε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της θεραπείας, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

«Ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον γιατρό και τον τραυμάτισε. Το τραύμα είναι σοβαρό», δήλωσε πηγή της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι την αστυνομία κάλεσαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Η κατάσταση του οδοντιάτρου είναι κρίσιμη καθώς το τραύμα που του προκλήθηκε είναι σοβαρό.

Οι λόγοι που ώθησαν τον δράστη στην πράξη αυτή διερευνώνται. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της θεραπείας και μαχαίρωσε τον οδοντίατρο» δήλωσε η πηγή. Ο δράστης, ηλικίας 59 ετών και κάτοικος της Μόσχας, συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι τοπικές ανακριτικές αρχές.

