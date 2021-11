Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - Κορονοϊός: πέθανε ανεμβολίαστος οδοντίατρος

Τι είχε πει στον γιατρό του για το εμβόλιο ο άτυχος άνδρας, που κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού.

Θρήνος στο Αίγιο για τον θάνατο 57χρονου οδοντιάτρου από κορονοϊό, χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος άνδρας παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών ήταν ανεμβολίαστος και είχε από την θερινή περίοδο νοσηλευτεί στην Πάτρα, στη ΜΕΘ όπου και διασωληνώθηκε, καθώς είχε νοσήσει από κορονοϊό.

Τότε σύμφωνα με πληροφορίες σε επικοινωνία με τον γιατρό του του είχε εκμυστηρευτεί το "μεγάλο λάθος" που έκανε και δεν είχε εμβολιαστεί, δεδομένου ότι οι επιπλοκές από τον ιό είχαν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στην υγεία του.

Ωστόσο, δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να καταλήξει σήμερα τα ξημερώματα, στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ.

