Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δύο έγκυοι στη ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιτίας της επιδείνωσης της υγείας τους, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διεκομίσθη μία 38χρονη έγκυος, θετική στον κορονοϊό, από το Νοσοκομείο Γιαννιτσών της Πέλλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εγκύου είναι σοβαρή και για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που χρειαστεί η εισαγωγή της στη ΜΕΘ.

Η 38χρονη δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ,σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται 41χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είναι εγκυμονούσα. Είχε αρνηθεί να εμβολιαστεί.

Οι γιατροί αποφάσισαν να μπει σε ΜΕΘ όταν η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

πηγή: thestival.gr , magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - εκκλησιαστικοί κύκλοι: Η Εκκλησία τηρεί την τάξη

Ολυμπιακός – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: ντέρμπι πρωτιάς στον όμιλο

“The 2Night Show” - Λάζος Μαντικός: Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι δεύτερος πατέρας μου (βίντεο)