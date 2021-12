Κοινωνία

Απογραφή 2021: Για ποιους παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα της απογραφής θα παραμείνει ανοιχτή για λίγα 24ωρα ακόμα. Ξεκινά η διαδικασία με τις προσωπικές συνεντεύξεις.



Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή χθες η φάση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής και η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή προς το κοινό για τροποποιήσεις/διορθώσεις έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, όσοι δεν μπόρεσαν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Ο τρόπος διενέργειας έχει ως εξής:

Ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτεται κάθε κατοικία που δεν απογράφηκε ηλεκτρονικά, εφαρμόζοντας υποχρεωτικά τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εάν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει είτε εντός είτε εκτός της κατοικίας, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο τέλος της συνέντευξης θα δοθούν και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

Εάν το νοικοκυριό δεν επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης:

Ο απογραφέας θα αφήσει το έντυπο ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οπότε και θα δώσει και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν, ή

θα αφήσει το έντυπο ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οπότε και θα δώσει και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν, ή Ο απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τηλεφωνική συνέντευξη και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα που θα παραδώσει τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι περίπου 60.000 απογραφείς και οι 12.500 τομεάρχες της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Μέσω της απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Ενώ, δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

