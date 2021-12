Κοινωνία

Ρέθυμνο: Νεαρή απογραφέας κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 28χρονη έτρεξε και έφυγε αμέσως από το σπίτι και πήγε στις αστυνομικές αρχές

Μια νεαρή απογραφέας στο Ρέθυμνο, η οποία διενεργούσε απογραφή σπιτιών , βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα περιστατικό που την έφτασε στις αστυνομικές αρχές. προκειμένου να καταγγείλει έναν 24χρονο για σεξουαλική παρενόχληση.

Ειδικότερα, ο 24χρονος φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της κοπέλας την ώρα που αυτή απλώς έκανε τη δουλειά της. Πρόκειται για μια κοπέλα 28 χρόνων, στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την Παρασκευή, σε ένα από τα σπίτια που μπήκε για να απογράψει, την υποδέχτηκε ένας 24χρονος που κατοικούσε σε αυτό, ο οποίος πολύ σύντομα άρχισε να προχωρεί σε πράξεις, που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η 28χρονη έτρεξε και έφυγε αμέσως από το σπίτι και πήγε στις αστυνομικές αρχές να καταγγείλει το περιστατικό.

Η αστυνομία επενέβη στη συνέχεια και προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Οικονόμου: Χωρίς νέα μέτρα τα Χριστούγεννα

Θεοδωρικάκος: άλλοι 1000 αστυνομικοί στην “καθημερινή μάχη”

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: τι φέρνει η Πανσέληνος στους Διδύμους (βίντεο)