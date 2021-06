Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Σεξουαλική επίθεση σε 16χρονη

Νέο σοκ στα Γλυκά Νερά. Νεαρός πλησίασε ανήλικη την ακινητοποίησε και της κατέβασε το σορτσάκι. Πώς κατάφερε να ξεφύγει.

Νέο σοκαριστικό περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, με θύμα μια ανήλικη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:00, όταν η 16χρονη επέστρεφε στο σπίτι της.

Το κορίτσι διέσχιζε την πλατεία στην περιοχή Φούρεσι, όταν την πλησίασε ένας νεαρός, την ακινητοποίησε και της κατέβασε το σορτσάκι

Η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και έτρεξε σπίτι της και μαζί με τους γονείς της ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να εντοπίσει τον νεαρό και να τον προσαγάγει.

