Νεκρά παιδιά στο Καματερό: “Ήρωας” αδελφός προσπάθησε να σώσει και τα τρία ανήλικα

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στο Καματερό, με θύματα δυο παιδιά που κάηκαν ζωντανά. Πως σώθηκαν τα άλλα δυο αδέρφια.



Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στο Καματερό όπου απανθρακώθηκαν δύο ανήλικα αδέλφια από πυρκαγιά σε δώμα διώροφοης οικίας στην οδός Ιθάκης.

Από την πυρκαγιά υπέστη εγκαύματα ακόμη ένα παιδί δύο ετών, αδελφάκι των δυο παιδιών που βρήκαν τραγικό θάνατο, το οποίο διακομίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο δώμα, περίπου 50 τμ, έμενε μία πολύτεκνη οικογένεια Ρομά. Ο πατέρας ήταν αυτός που δήλωσε ότι τα παιδιά του που απανθρακώθηκαν, είναι αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών.

Την ώρα της φωτιάς στο δώμα βρίσκονταν τρία από τα 13 παιδιά της οικογένειας. Δύο από τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ το μεγαλύτερο, που βρισκόταν στον κάτω όροφο, όταν αντιλήφθηκε την φωτιά ανέβηκε επάνω και κατάφερε να βγάλει έξω το 2 ετών αδελφάκι του.

Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκτιμούν ότι πιθανόν η φωτιά προκλήθηκε από κάποια εστία που είχαν ανάψει για να ζεσταθούν αλλά λόγω του ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς το δώμα θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς.

