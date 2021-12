Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιάπωνας “τουρίστας” στο Διάστημα: Το βίντεο της Γης από τον ISS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες που κατέγραψε με τον συνεργάτη του από όσα βλέπουν έξω από τον ISS μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο



Στις 8 Δεκεμβρίου έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ο 46χρονος Ιάπωνας δισεκατομμριούχος Γιουσάκου Μαεζάουα.



Μαζί του ταξίδεψε και ένας συνεργάτης του, ο Γιόζο Χιράνο, ο οποίος καταγράφει την διαμονή του Μαεζάουα στον Σταθμό με στόχο να γίνει στη συνέχεια με το υλικό αυτό ένα ντοκιμαντέρ.

Οι εικόνες που κατέγραψαν ο Μαεζάουα και ο Χιράνο από όσα βλέπουν έξω από τον ISS μετατράπηκαν σε ένα timelapse βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο τη Γη κατά την τροχιακή κίνηση του ISS γύρω από τον πλανήτη μας.

Μαζί με τους δύο τουρίστες βρίσκεται και ένας βετεράνος Ρώσος κοσμοναύτης που θα έχει βοηθητικό ρόλο στο όλο εγχείρημα

Ο δισεκατομμυριούχος έχει ορίσει για τον εαυτό του 100 πράγματα που θα πρέπει να φέρει σε πέρας στο διάστημα.

Προηγουμένως και επί πολλές εβδομάδες, ο ίδιος και ο βοηθός του προετοιμάζονταν στην Πόλη των Άστρων, η οποία έχει οικοδομηθεί στα χρόνια του 1960 κοντά στη Μόσχα για να εκπαιδεύονται γενιές κοσμοναυτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στο Καματερό: “Ήρωας” αδελφός προσπάθησε να σώσει και τα τρία ανήλικα

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”

Γκύζη: Έκαναν “γυαλιά – καρφιά” δημοτικό σχολείο (εικόνες)