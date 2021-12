Πολιτική

Τσίπρας: κλιμάκια εμβολιασμού να πάνε πόρτα - πόρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Τον προβληματισμό και την ανησυχία του σε σχέση με τις εξελίξεις στην πορεία της πανδημίας και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Αυτοδιοίκηση στην κοινή προσπάθεια ανάσχεσής της υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών με φορείς για τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.



Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε το φόβο που έχει ο ίδιος και πολλοί επιστήμονες ότι «η μετάλλαξη «Ο» ενδεχομένως να δημιουργήσει προϋποθέσεις ενός πέμπτου κύματος πιο σφοδρού μετά τις γιορτές». Για αυτό το λόγο και τόνισε πως «μία σοβαρή συντεταγμένη Πολιτεία πρέπει από τώρα να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να μην αντιμετωπίσουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις από αυτές που βλέπουμε αυτές τις μέρες στο σύστημα Υγείας που έχει καταρρεύσει και στους δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους καθημερινά».



Χαρακτήρισε «σφάλμα» το γεγονός ότι «η κυβέρνηση δεν θέλησε να αξιοποιήσει και να συμπορευθεί στην καμπάνια για την εμβολιασμό και την πειθώ στους πολίτες με την αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τους δήμους». Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι «θα είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα στον εμβολιασμό εάν δίνονταν κονδύλια όχι σε περίεργες λίστες και ψεύτικες καμπάνιες αλλά στην αυτοδιοίκηση για να συγκροτηθούν κλιμάκια που θα πάνε πόρτα πόρτα» σημειώνοντας πως «οι δήμαρχοι γνωρίζουν σε ποιες περιοχές, γειτονιές και σπίτια πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν» και προσθέτοντας πως στο εγχείρημα αυτό θα μπορούσαν να συνδράμουν και γιατροί, εθελοντές από ΜΚΟ και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.



Ωστόσο, τόνισε ότι ποτέ δεν είναι αργά και υπογράμμισε ότι «η Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της προσπάθειας να πείσουμε τους συμπολίτες μας να προχωρήσουν μαζικά στην εμβολιαστική διαδικασία, τόσο για την πρώτη και δεύτερη αλλά και για την τρίτη δόση».





Αναφερόμενος στο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού με το πρόστιμο των 100 ευρώ για όσους είναι άνω των 60 ετών σημείωσε πως «δεν φαίνεται να αποδίδει, καθώς μόλις ένα 15% όσων είναι ανεμβολίαστοι άνω των 60 έχουν προσέλθει να κλείσουν ραντεβού», επισημαίνοντας για την εν λόγω απόφαση της κυβέρνησης ότι «κατά την άποψή μας έχει προβλήματα, αφού οι έχοντες την οικονομική δυνατότητα μπορούν να το αποφύγουν».



Παράλληλα, με αφορμή την σύσκεψη με την ΚΕΔΕ ο κ. Τσίπρας συζήτησε για τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δήμοι, τα οποία έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, αφού «βιώνει όπως όλοι και τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία, όπως όμως και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης με τρομακτικές ανατιμήσεις, κυρίως στην ενέργεια». Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά το έλλειμμα 400 εκατ. ευρώ των δήμων, την υποχρηματοδότησή τους και από τον νέο προϋπλογισμό, καθώς και το γεγονός ότι από την ενεργειακή κρίση οι Δήμοι αναμένεται να επιβαρυνθούν με σχεδόν μισό δις. ευρώ. «Πρέπει να δούμε, και είμαι σίγουρος ότι έχετε καταθέσει προτάσεις και σκέψεις, για έκτακτα μέτρα ενίσχυσης, καθώς αν δεν υπάρξουν θα υπάρξει μεγάλος κίνδυνος χρεωκοπίας πολλών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.





Πέραν αυτών, ιδιαίτερη μνεία έκανε στην απουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό, την κατανομή και την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκφράζοντας την ανησυχία του πως έτσι «δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μία δίκαιη κατανομή και σε ισόρροπη ανάπτυξη». Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σχεδιάζεται όσον αφορά τα έργα τοπικής εμβέλειας χωρίς οι δήμοι να γνωρίζουν τίποτα. Το ΕΣΠΑ σχεδιάζεται και υλοποιείται χωρίς την συμμετοχή των δήμων και στον σχεδιασμό για το Ταμείο Ανάκαμψης και στην απορρόφηση των πόρων, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, κάτι το οποίο θεωρώ, εξαιρετικά ανησυχητικό».



Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο «μετά από πολλά χρόνια μνημονιακής πίεσης έδωσε ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση», καταγγέλλοντας «παλινωδίες και προσπάθεια απαξίωσής του με την μετονομασία του σε πρόγραμμα Τρίτσης», με αποτέλεσμα καθυστερήσεις σχεδόν μια διετία στην ένταξη έργων λόγω υποστελέχωσης της δομής του.





Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Έτοιμος ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης

Σέρρες: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”