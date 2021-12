Πολιτική

Ο Τσίπρας, ο Ρότσα, ο Θεσπρωτός και η... αφίσα (εικόνες)

Η απρόσμενη συνάντηση και η αποκάλυψη του Αλέξη Τσίπρα για την "παρουσία" του παλαίμαχου παίκτη στο σπίτι του!

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ήπειρο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον παλιό άσο και πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Χουάν Ραμόν Ρότσα, και ο οποίος σήμερα είναι προπονητής του Θεσπρωτού.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει χαρακτηριστικά προς τον Ρότσα “αυτός είναι ο άνθρωπος που είχα φωτογραφία του πάνω από το κρεβάτι μου”.

Το μενού της συζήτησης ήταν πλούσιο. Από το προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο και ειδικά οι ομάδες της επαρχίας μέχρι το φαινόμενο που λέγεται Λιονέλ Μέσι κι από τις διώξεις των Αριστερών στην Αργεντινή του Βιντέλα μέχρι τον Παναθηναϊκό της δεκαετίας του ΄80.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα εξήγησε πώς έμεινε έξω από την εθνική ομάδα της Αργεντινής που κατέκτησε το μουντιάλ του 1978 λόγω των αριστερών του φρονημάτων.

Ο δε Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε την πρώτη φορά που πήγε σαν μικρό παιδί στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δει τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό απέναντι στον Πανιώνιο με τον Ρότσα τότε να βρίσκεται απέναντι στον Σαραβάκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρότσα, μιλώντας πρόσφατα στην εφημερίδα “Puntal” της Αργεντινής, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κρίση στην Ελλάδα, αλλά και στη στήριξή του στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.





