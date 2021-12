Οικονομία

Ο ΕΟΤ στην Πολωνία για την προώθηση τουριστικών προορισμών

Η Κεντρική Μακεδονία και το Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία.

Η Κεντρική Μακεδονία και το Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης B2B συναντήσεων «Greek Tourism Workshop», που διοργανώθηκε στην Βαρσοβία στις 9 Δεκεμβρίου με μεγάλο χορηγό τον ΕΟΤ, καθώς τα τελευταία χρόνια η Πολωνία έχει εξελιχθεί σε μία από τις δυναμικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού προς τη χώρα μας.

Η Κεντρική Μακεδονία ήταν ο τιμώμενος προορισμός της εκδήλωσης, ενώ το Ηράκλειο εκπροσώπησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης με 20 εκπροσωπούμενες τουριστικές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία).

Από πολωνικής πλευράς, έλαβαν μέρος οι σημαντικοί Τ.Οs «TUI Poland», «Itaka», «Grecos Holiday» και «Nekera», η δυναμική πλατφόρμα τουριστικών πωλήσεων «Fly.pl», εκπρόσωποι των πολωνικών μέσων ενημέρωσης «Wiadamosci Turystyczne», «Rzeczpospolita», «Think MICE», «Polska Press» και «Waszaturystyka.pl», καθώς και κορυφαίοι travel bloggers της χώρας. Πολυάριθμη ήταν, επίσης, η συμμετοχή των πολωνικών τουριστικών γραφείων και τουριστικών εταιριών που ειδικεύονται στην αγορά ΜICE.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, Μιχάλης Δαρατζίκης, συνεχάρη τον ΕΟΤ Πολωνίας & Τσεχίας για την πρωτοβουλία του και τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας, Νικολέτα Νικολοπούλου, ανέπτυξε τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει συνολικά η Ελλάδα στους Πολωνούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια όλου του έτους, ενώ από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωνίδας Τσιαντής, παρουσίασε το ποικιλόμορφο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Οι Πολωνοί συμμετέχοντες είχαν, εξάλλου, την ευκαιρία, να παρακολουθήσουν προωθητικά video του ΕΟΤ και των ελληνικών συμμετοχών, ενώ προμηθεύτηκαν θεματικά φυλλάδια και δώρα από τον ΕΟΤ.

Πηγή: gnto.gov.gr

