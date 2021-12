Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Έχουμε υψώσει μέτωπο απέναντι στο παρακράτος της παράνοιας

Έκτακτη σύσκεψη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από τις δράσεις της ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

Εντολή να καταγραφεί λεπτομερώς και να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα που έχει προκύψει από τις δράσεις της ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», με κύρια την πρόσφατη «σύλληψη» του γυμνασιάρχη στην Πιερία, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, στους επικεφαλής των πλέον νευραλγικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος σήμερα στις 2:30 μετά το μεσημέρι στο υπουργείο.

«Έχουμε υψώσει μέτωπο απέναντι στο παρακράτος της παράνοιας και αξιοποιούμε τις καλύτερες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη.

Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός συμμετείχαν ο υφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Πέτρος Τζεφέρης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, ταξίαρχος Νικόλαος Τσέτσικας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, αστυνομικός διευθυντής Ελευθέριος Χαρδαλιάς και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αστυνομικός διευθυντής Βασίλειος Παπακώστας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην κατάσταση και το αντικείμενο της σύσκεψης δήλωσε:

Για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών και ασφαλώς η δημοκρατική νομιμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε υψώσει μέτωπο απέναντι στο παρακράτος της παράνοιας που έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε τις καλύτερες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταγραφή του προβλήματος και του φαινομένου, την πρόληψη τέτοιων παράνομων ενεργειών και ασφαλώς την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Όλη η Ελλάδα είδε τις προηγούμενες μέρες ότι το γνωστό περιστατικό βιαιοπραγίας - αρπαγής του διευθυντή σχολείου στην Πιερία αντιμετωπίστηκε από την Αστυνομία άμεσα και αποτελεσματικά και οι υπόλογοι πήραν πολύ γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης, η οποία πράττει πάντα το καθήκον της.





