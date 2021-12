Life

“Ράδιο Αρβύλα”- Κανάκης: δεν μπορούμε να κάνουμε σατιρική εκπομπή (βίντεο)

Τα συναισθήματά τους και όσα ζουν αυτές τις τελευταίες ώρες λόγω Στάθη Παναγιωτόπουλου περιέγραψε η ομάδα του «Αρβύλα». Μια εκπομπή διαφορετική.

Τις δύο φορές που δεν μπορούσαν να κάνουν εκπομπή ανέφερε κατά την εισαγωγή του στο αποψινό "Ράδιο Αρβύλα" ο Αντώνης Κανάκης, περιγράφοντας το σοκ που υπέστησαν οι συντελεστές της εκπομπής, με όσα έγιναν γνωστά για τον μέχρι χθες συνεργάτη τους, Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Ο επικεφαλής παρουσιαστής της σατιρικής εκπομπής αναφέρθηκε στις μέρες της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και του καψίματος της Μαρφίν, ως τις δύο μέρες που η ομάδα δεν κατάφερε να κάνει εκπομπή. Ξεκαθάρισε ότι, δεν υπάρχει συναισθηματική διάθεση για να συνεχιστεί η σατιρική εκπομπή. "Δεν μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό που άμεσα ή έμμεσα σε αφορά και εσύ να είσαι αλλού", είπε σχετικά και χαρακτήρισε "ψυχοφθόρο" το να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι "ελέφαντας" όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου.

Ο Αντώνης Κανάκης ζήτησε από την παραγωγή να παιχτούν όλες οι διαφημίσεις στην έναρξη της εκπομπής, ώστε να μην υπάρξει διακοπή κατά τη συνέχεια, οπότε και θα δοθούν απαντήσεις από μέρους των παρουσιαστών.

