Κολομβία - Έκρηξη σε αεροδρόμιο: νεκροί αστυνομικοί και ο “βομβιστής” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές για το περιστατικό, που έγινε στην περίμετρο του αεροδρομίου.

Δύο αστυνομικοί και ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκαν χθες Τρίτη το πρωί όταν πυροδοτήθηκαν εκρηκτικά στην περίμετρο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Κούκουτα, στη βόρεια Κολομβία, ενημέρωσαν οι Αρχές.

Explosions near the #CamiloDaza Airport, #Cucuta



Two explosions occurred near the Camilo Daza International Airport in Cucuta. They resulted in at least 3 casualties.

Local authorities have issued an evacuation order #Colombia https://t.co/iXwN4wRKEn pic.twitter.com/xWffRODJLM