Κολομβία: Αστυνομικοί ντύθηκαν Ες-Ες για να “τιμήσουν” την Γερμανία (εικόνες)

Οι σπουδαστές μιας αστυνομικής σχολής είχαν την παράδοξη ιδέα να μεταμφιεστούν σε Ναζί στρατιώτες και αξιωματικοούς των Ες-Ες. Ο Ντούκε ζήτησε δημοσίως συγγνώμη.



Οι σπουδαστές μιας αστυνομικής σχολής της Κολομβίας είχαν την παράδοξη ιδέα να μεταμφιεστούν σε Ναζί στρατιώτες και αξιωματικούς των Ες-Ες στο πλαίσιο μιας «πολιτιστικής ανταλλαγής» με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, προκαλώντας σκάνδαλο και αναγκάζοντας τον πρόεδρο Ιβάν Ντούκε να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.

Φωτογραφίες από την τελετή που οργανώθηκε στη σχολή αυτή αναρτήθηκαν την Πέμπτη στον επίσημο λογαριασμό της αστυνομίας στο Twitter. Οι σπουδαστές φορούν στολές της Βέρμαχτ και ένας από αυτούς έχει κολλήσει και ένα μικρό μαύρο μουστάκι, μιμούμενος τον Αδόλφο Χίτλερ. Άλλοι φορούν τη μαύρη στολή των Ες-Ες και περιβραχιόνια με τον αγκυλωτό σταυρό. Τρεις από αυτούς ποζάρουν με έναν γερμανικό ποιμενικό στα πόδια τους, μπροστά από ένα ψεύτικο «φρούριο» από χαρτόνι.

Μια αίθουσα ήταν διακοσμημένη με κόκκινα, μαύρα και κίτρινα μπαλόνια, τα χρώματα της ομοσπονδιακής Γερμανίας. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν εκεί ένα αντίγραφο αεροπλάνου της Λουφτβάφε και όπλα του ναζιστικού στρατού. Άλλοι σπουδαστές φορούσαν μπλουζάκια με τη λέξη Polizei.

«Από την αστυνομική σχολή Σιμόν Μπολίβαρ της πόλης Τουλούα, οργανώνουμε μια Διεθνή Εβδομάδα με προσκεκλημένη χώρα της Γερμανία. Με τις πολιτιστικές ανταλλαγές, ενισχύουμε τις γνώσεις των σπουδαστών μας» αναφέρει με υπερηφάνεια ο λογαριασμός του Twitter όπου αναρτήθηκαν οι φωτογραφίες. «Είναι τιμή να είσαι αστυνομικός», προστίθεται στο κείμενο.

Οι φωτογραφίες έγιναν δεκτές με έκπληξη και δυσπιστία, προκαλώντας βροχή σχολίων στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά και φέρνοντας σε αμηχανία τις αρχές.

