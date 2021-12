Καιρός: Χιόνια και στα πεδινά την Πέμπτη

Κοινωνία

Τσουχτερό κρύο και παγετός αύριο. Πού θα χιονίσει.

Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θράκη, καθώς επίσης χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη. Στον Έβρο θα σημειωθεί χιονόπτωση ή χιονόνερο ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση στα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -2 έως 8 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα (στη δυτική Μακεδονία από -3 έως 6 βαθμούς), 0 έως 12 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 2 έως 12 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -3 έως 9 βαθμούς), 6 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 6 έως 13 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 4-5 Μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο πολύ ισχυροί έως 6 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς 2-3 Μποφόρ.

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά τις πρωινές ώρες αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 2-3 Μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 Μποφόρ τις πρωινές ώρες, βαθμιαία όμως θα εξασθενήσουν.

Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-4 Μποφόρ.

