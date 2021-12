Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής κατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δράση αναλαμβάνει το δημαρχείο Νεάπολης, εκμεταλλευόμενο κενά σπίτια τα οποία θα διατεθούν σε ασθενέστερους οικονομικά πολίτες.

Το σχέδιο δράσης για την προώθηση κοινωνικά και οικονομικά προσιτής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες και μεμονωμένοι πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και κινδυνεύουν άμεσα με αστεγία, παρουσιάστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε στο δημαρχείο της Νεάπολης.

'Οπως τονίστηκε, στόχος είναι να ιδρυθεί εντός του 2022 ένας Φορέας Παροχής Κοινωνικής και Προσιτής Κατοικίας. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν σε προσιτές τιμές σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερες ομάδες από τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) ΑΕ/ΑΟΤΑ.

Στη «δεξαμενή» αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες που τη δεδομένη στιγμή έχουν κλειστά τα σπίτια τους λόγω ακαταλληλότητας και αδυνατούν να τα νοικιάσουν. Σε αυτούς θα δοθούν κίνητρα και μετά την καταγραφή η Αναπτυξιακή θα αναλάβει να ανακαινίσει τα διαμερίσματα με πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το «Εξοικονομώ» ή και άλλα.

Στη συνέχεια, τα ακίνητα αυτά θα προσφερθούν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η επιλογή των οποίων θα γίνεται μέσω των κοινωνικών δομών των δήμων. Για το διάστημα που τα σπίτια θα ανακαινιστούν και θα είναι παραχωρημένα στη ΜΑΘ για να αξιοποιηθούν ως κοινωνική κατοικία οι ιδιοκτήτες θα εισπράττουν ένα πολύ χαμηλό και εγγυημένο για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης μίσθωμα και στο τέλος θα παίρνουν το σπίτι πλήρως ανακαινισμένο.

Αυτή τη στιγμή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης υπάρχουν περίπου 123.000 κλειστά σπίτια, εκ των οποίων τα 16.000 βρίσκονται στον κεντρικό δήμο.

«Το πρόβλημα με την κοινωνική στέγαση φάνηκε την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής ανέχειας, της φτώχειας και της ανεργίας, ενώ κατά την πανδημία καταγράφηκε η αναγκαιότητα. Στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Χιλιάδες συμπολίτες μας μπορεί να μην είναι στους δρόμους και τα παγκάκια, αλλά ζουν σε άθλιες συνθήκες, σε υπόγεια, σε αποθήκες ή φιλοξενούμενοι περιστασιακά και καταγράφονται ως μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής συνοχής κι ανθρωπιάς», είπε στη διάρκεια της συνέντευξης ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, αντιπρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ, Αγγελική Κανούλα, υποστήριξε πως για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων για τις παρεμβάσεις αλλά και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Φορέα Κοινωνικής Μίσθωσης θα λειτουργήσει μια πλατφόρμα για την κοινωνική και προσιτή κατοικία με την υποστήριξη της 'Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.Στόχος του προγράμματος είναι την περίοδο του 2022-2023 να διαχειρίζεται 50 σπίτια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα αυξηθούν στα 100 την περίοδο 2023-2024, όπως είπε η συντονίστρια έργων Στεγαστικής Πολιτικής ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ, Meric Ozgunes.

Μελέτες για το στεγαστικό θα παρουσιαστούν αύριο σε ημερίδα - ζωντανά μέσω διαδικτύου

Στο παραπάνω πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η αναγκαιότητα της στεγαστικής πολιτικής και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η ημερίδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, σε συνδιοργάνωση με τη ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ και το 'Ιδρυμα Χάινριχ Μπελ (Heinrich Boell), όπου -μεταξύ άλλων- θα παρουσιαστούν μελέτες για το στεγαστικό ζήτημα που έχουν ολοκληρωθεί σε Θεσσαλονίκη και Νάουσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσπρωτία: Επίθεση κουκουλοφόρων σε νυχτερινό κέντρο (βίντεο)

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Στα “λευκά” η χώρα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Ο εμβολιασμός είναι η λύση για να κερδίσουμε την πανδημία