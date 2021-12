Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ. Δείτε ποιος περιοχές βρέθηκαν στο «κόκκινο» τις τελευταίες 24 ώρες.

Διψήφιος ο αριθμός θανάτων την Τετάρτη από επιπλοκές του κορονοϊού προστέθηκε στη μακρά μακάβρια λίστα των ασθενών που έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 4.801 νέα κρούσματα του κορονοϊού εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά τα 1486 διαγνώστηκαν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 817 νέα κρούσματα. Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων εντοπίστηκε στην Αχαϊα, το Ηράκλειο, την Κοζάνη, τη Λάρισα και τις Σέρρες

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά περιοχή:

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

