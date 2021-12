Αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Ελλάδας: Ικανοποίηση στην Αθήνα για την ψήφιση από το Κογκρέσο

Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει τη διακομματική υποστήριξη που έλαβε το νομοσχέδιο στην αμερικανική Γερουσία.

«Σπουδαία μέρα για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτήσεις του στο twitter αναφερόμενος στην ψήφιση της Αμερικανοελληνικής Αμυντικής και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης.

«Ευχαριστούμε τον γερουσιαστή Μενέντεζ και τους φίλους μας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την υιοθέτηση της Αμερικανοελληνικής Αμυντικής και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρότερος από ποτέ και η συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και ΗΠΑ) θα συμβάλλει στην περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα».

#Greece’s role in the EastMed is stronger than ever, and the co-operation within the 3+1 format ???????????????? will contribute to regional peace and stability.