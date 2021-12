Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μανωλάς: “αποθέωση” στα γραφεία της ΠΑΕ (εικόνες)

Υπέγραψε και επισήμως την επιστροφή του στους “ερυθρόλευκους” ο Κώστας Μανωλάς, ενώπιον του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Κώστας Μανωλάς έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που είχε συγκεντρωθεί στα γραφεία της ΠΑΕ για να καλωσορίσει την επιστροφή του 30χρονου κεντρικού αμυντικού.

Ο ποδοσφαιριστής της Νάπολι, που αναμένεται να ενταχθεί στην πειραϊκή ομάδα και να είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς από την 1η Ιανουαρίου 2022, αφίχθη στην πλατεία Αλεξάνδρας περί τις 18:20.

Εκεί είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων», που έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα στην περιοχή με τα καπνογόνα και τα συνθήματά τους.

Μεταξύ άλλων φώναξαν πολλές φορές το όνομα του Μανωλά, με συνθήματα όπως «Κώστα έλα, μάς έχει πιάσει τρέλα» και «Κώστα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα». Ο Μανωλάς έδειξε να απολαμβάνει το «πάρτι» που είχε στηθεί προς τιμήν του, φορώντας και κασκόλ του Ολυμπιακού.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ολοκλήρωσε την απόκτηση του 30χρονου Έλληνα διεθνούς αμυντικού από τη Νάπολι.

Ο Κώστας Μανωλάς, που έφτασε χθες στην Αθήνα, έχοντας εξασφαλίσει σχετική άδεια από τη Νάπολι, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα τα ιταλικά ΜΜΕ η Νάπολι θα βάλει στα ταμεία της ποσό από 2-4 εκατ. ευρώ, αλλά το κέρδος της θα είναι μεγαλύτερο, αφού θα «γλυτώσει» τα 4 εκατ. ευρώ καθαρά, για τα δύο επόμενα χρόνια, που προέβλεπε το συμβόλαιο με τους «παρτενοπέι», το οποίο έληγε το 2024 .

Ο Κώστας Μανωλάς έφτασε στη Ρόμα στις 24 Αυγούστου 2014, με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, και μετά από πέντε χρόνια, στις 27 Ιουνίου 2019 πήγε στη Νάπολι έναντι 36 εκατομμυρίων. Όμως ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός αυτή τη σεζόν με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, έπαιξε μόνο επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά συμμετείχε σε 75 παιχνίδια με τους «παρτενοπέι».

Ο Μανωλάς θα επιστρέψει-αγωνιστικά- στην Ιταλία στις 17 Φεβρουαρίου, όταν ο νέος του σύλλογος Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League».

