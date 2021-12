Κοινωνία

Ζεφύρι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τους πιστολέρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφοδος των ΕΚΑΜ σε οικισμό Ρομά, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με πυροβολισμούς.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ, στήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο Ζεφύρι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο διακρίνονται νεαροί Ρομά να πυροβολούν στον αέρα, επιδεικνύοντας τον οπλισμό τους.

Μάλιστα, σε κάποιο στιγμιότυπο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media, φαίνεται ένα όπλο που μοιάζει να είναι υπηρεσιακό, να ανήκε δηλαδή σε αστυνομικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: “Καρφιά” για την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Ιαπωνία: Φωτιά σε ψυχιατρική κλινική με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)