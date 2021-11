Κοινωνία

Ζεφύρι: 170 κάλυκες από άσκοπους πυροβολισμούς σε κηδεία

Μπροστά σε έναν καταιγισμό πυροβολισμών, βρέθηκαν αστυνομικοί στο Ζεφύρι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άσκοποι πυροβολισμοί έπεσαν σε κηδεία σε σπίτι.

Εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο ειδική ομάδα της ΟΠΚΕ και νόμιζαν ότι υπήρχε κάποια άγρια συμπλοκή μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο σπίτι. Στην αυλή της συγκεκριμένης οικίας ήταν συγκεντρωμένο πλήθος ατόμων και ανάμεσα τους είδαν έναν άνδρα να κρατά πιστόλι και να πυροβολεί στον αέρα λίγο πριν ξεκινήσει η μεταφορά της σορού από το σπίτι στην εκκλησία για την κηδεία.

Στο σημείο βρέθηκαν 170 κάλυκες και από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

