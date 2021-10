Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα - πατέρας Μάριου: θα θρηνήσουμε κι άλλο θύμα (βίντεο)

«Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται επίσημα μια συγγνώμη από το Κράτος» τόνισε. Τι είπε για την αδέσποτη σφαίρα έξω από παιδικό σταθμό.

Στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραπέμπει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την υπόθεση της έφεσης του κράτους κατά της αποζημίωσης της οικογένειας του άτυχου μαθητή Μάριου –Δημητρίου Σουλούκου, από το Μενίδι που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα το 2017.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" ο πατέρας του μικρού Μάριου, τονίζοντας ότι όλο αυτόν τον καιρό υπήρχε μεγάλη απογοήτευση και μεγάλη στενοχώρια.

«Το ελληνικό κράτος είχε δείξει ένα σκληρό πρόσωπο, μας γύρισε την πλάτη. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Μετά από τέσσερα χρόνια μας συγκινεί η απόφαση του κ. Σταϊκούρα» τόνισε ο κ. Σουλούκος.

«Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται επίσημα μια συγγνώμη από το Κράτος. Δημιουργείται η ελπίδα ότι θα ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για την περιοχή μας. Θα παρθούν κάποια ουσιαστικά μέτρα, χωρίς άλλα λόγια. Είναι ένα θετικό βήμα και επανέρχεται η εμπιστοσύνη μας στο Κράτος του Δικαίου» πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την αδέσποτη σφαίρα που βρέθηκε σε παιδικό σταθμό στα Άνω Λιόσια, τόνισε ότι είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε το επόμενο θύμα.

«Κάποια άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να βάλουν μυαλό. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι μπορεί να προκαλέσουν με αυτούς τους πυροβολισμούς και όσο κρύβονται πίσω από τηξ λέξη έθιμο δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα. Είναι καθαρά θέμα χρόνου να θρηνήσουμε το επόμενο θύμα» είπε χαρακτηριστικά.