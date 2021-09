Οικονομία

Αδέσποτη σφαίρα - Μάριος: Στο ΝΣΚ η αποζημίωση για τον θάνατο του μαθητή

Ο Χρήστος Σταϊκούρας παραπέμπει την υπόθεση αποζημίωσης για το θάνατο μαθητή από αδέσποτη σφαίρα στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραπέμπει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την υπόθεση της έφεσης του κράτους κατά της αποζημίωσης της οικογένειας του άτυχου μαθητή Μάριου –Δημητρίου Σουλούκου, από το Μενίδι που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα το 2017.

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη χθες, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στο διοικητικό εφετείο, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Το ενδιαφέρον του Υπουργού Οικονομικών να περαιωθεί η υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και την κοινωνική της διάσταση, εκδηλώθηκε από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η οποία επιδίκασε στους οικείους του άτυχου μαθητή συγκεκριμένα χρηματικά ποσά ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης».

«Το αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιληφθέν, κατά τις σχετικές διατάξεις, του ζητήματος της αίτησης εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς και παραίτησης ή μη από την ασκηθείσα στις 22-06-2020 έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν συντρέχει λόγος παραίτησης από αυτή, για λόγους που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων νόμου που διέπουν την υπόθεση. Η γνώμη αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεσμεύει τον Υπουργό κατά τρόπο που δεν καταλείπει σε αυτόν την δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας και κατέληξε:

«Σε μια ύστατη προσπάθεια οριστικής περαίωσης της υπόθεσης και αποφυγής περαιτέρω δικαστικών διενέξεων με την οικογένεια, ο Υπουργός Οικονομικών παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου αυτή να επανεξετασθεί. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία, σεβόμενη το κράτος δικαίου».

«Ανακούφιση και αίσθημα δικαίωσης»

Για «ανακούφιση και αίσθημα δικαίωσης» κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου Μάριου, Θεόδωρος Μαντάς σχολιάζοντας την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα να ζητήσει επανεξέταση της υπόθεσης της αποζημίωσης της οικογένειας του από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

«Με ανακούφιση και αίσθημα δικαίωσης ενημερωθήκαμε για την ανταπόκριση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση του Μάριου Σουλούκου. Η ανακοίνωση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση ικανοποιεί την οικογένεια του μικρού Μάριου και αποκαθιστά, σε σημαντικό βαθμό, την εμπιστοσύνη μας στο κράτος δικαίου» ανέφερε σε δήλωση του ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς.

