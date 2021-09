Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα - Μάριος: στο Εφετείο η αγωγή για την αποζημίωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Διοικητικό Εφετείο συζητήθηκε η αγωγή αποζημίωσης της οικογένειας του μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα, στο προαύλιο του σχολείου του στις Αχαρνές.

Στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας εκδικάστηκε η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητεί να μην καταβληθεί αποζημίωση ύψους 490.000 ευρώ στην οικογένεια του Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής πριν από περίπου 4 χρόνια,

Οι γονείς του άτυχου μαθητή βρέθηκαν το δικαστήριο και διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Θεόδωρου Μαντά ζήτησαν να απορριφθεί η έφεση του ελληνικού δημοσίου.

Παράλληλα, ζήτησαν να προσκομιστεί η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία απορρίφθηκε με οριακή πλειοψηφία η πρόταση της οικογένειας να υπάρξει συμβιβασμός για το τελικό ύψος της αποζημίωσης.

Και αυτό, όπως εξήγησε ο Θ.Μαντάς, επειδή σε αυτήν περιλαμβάνεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον σκεπτικό της μειοψηφίας το οποίο δικαιώνει τις θέσεις της οικογένειας του 11χρονου.

«Το ελληνικό Δημόσιο επέλεξε δυστυχώς για μία ακόμη φορά να μη σταθεί δίπλα στους πολίτες του αλλά απέναντι τους. Έχουμε την πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη, θα πράξει αυτό που παρέλειψε να κάνει το ελληνικό Δημόσιο και θα επικυρώσει με απόφαση του διοικητικού εφετείου της σκέψης και τις παραδοχές του διοικητικού πρωτοδικείου και θα δικαιώσει την οικογένειά του μικρού Μάριου»., δήλωσε ο ποινικολόγος.

Αντίθετα, το δημόσιο ζήτησε να απορριφθεί στο σύνολο της η αίτηση της οικογένειας του Μάριου, τονίζοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για το θάνατο του 11χρονου.

Η απόφαση αναμένεται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: το μεσημέρι η κηδεία του