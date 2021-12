Life

“Η Φάρμα”: οι καυγάδες και το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Ένταση επικρατεί μεταξύ παικτών, στην φάρμα του ΑΝΤ1, λίγο πριν την μονομαχία και την 1η αποχώρηση.

Λίγο πριν την 1η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ και την 1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Πώς νιώθουν οι δύο ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ και η ΚΡΙΣΤΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ; Ποιος έχει αγχωθεί περισσότερο;

Πόσα αγωνίσματα θα χρειαστούν για να αναδειχθεί ο νικητής;

Πόσο κοντά είναι οι δύο ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ;

Ποιο είναι το παράπονο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ, που το μοιράζεται με τον Σάκη Τανιμανίδη;

Ποιος από τους δύο ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ θα αποχωρήσει τελικά; Και ποιοι θα στενοχωρηθούν περισσότερο με την αποχώρηση;

Γιατί για μια ακόμα φορά υπάρχει ένταση ανάμεσα στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ και τη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ;

Γιατί η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ ζητάει τα πράγματά της;

Ποιος υπερασπίζεται την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ και ποιος τη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ;

Γιατί εκνευρίζεται και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ με την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ;

"Το Πρωινό": Αποκλειστικό απόσποσμα από το αποψινό επεισόδιο, προβλήθηξε στην εκπομπή