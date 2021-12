Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός “πάτησε” την Βιλερμπάν

Εντυπωσιακή εμφάνιση για ακόμη μια φορά από τους "ερυρθρόλευκους", που έκαναν το 9/9

Σε ρυθμό... προπόνησης και χωρίς να πιάσει την καλύτερη απόδοσή του στην επίθεση, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι απέναντι στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, 89-54, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, για το δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» μετά την επιβλητική νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου. Με «όπλο» την... αψεγάδιαστη άμυνά της, η ομάδα του Πειραιά διεύρυνε το εντός έδρας αήττητο σε 9-0 στη Euroleague και με ρεκόρ 11-5 έμεινε μόνος τρίτος στον βαθμολογικό πίνακα, πίσω από την πρώτη Μπαρτσελόνα (14-2) και τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης (13-3). Επόμενος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό... ο Παναθηναϊκός, στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, στις 23 Δεκεμβρίου (21:00) για την 17η αγωνιστική.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (19π.), 15π. πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοφ και 13 πόντους με 6 ριμπάουντ είχε συγκομιδή ο Κώστας Παπανικολάου. Από τη Βιλερμπάν που υποχώρησε στο 7-9, ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε 4 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκανε 2 κοψίματα σε 12 λεπτά συμμετοχής. Για την ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ ξεχώρισαν οι Ντίλαν Οσετκόφσκι με 13 πόντους και οι Γιουσούφα Φαλ, Μάρκος Νάιτ με 11 πόντους έκαστος. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Κουίνσι Έισι λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Λούντζης.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 39-21, 65-38, 89-54

Όπως σε κάθε αγώνα στη Euroleague, ο Μπαρτζώκας επέλεξε τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική πεντάδα. Η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 0-4, αλλά ο πανύψηλος Γιουσούφα Φαλ χρεώθηκε γρήγορα με δύο φάουλ και ο Τι Τζέι Πάρκερ υποχρεώθηκε να ρίξει τον Τζέιμς Γκιστ στη θέση του. ο Ολυμπιακός έκανε σερί 8-0, με τρίποντα από Βεζένκοφ και Παπανικολάου (8-4) και μαζεύοντας τα ριμπάουντ, βρήκε ρυθμό στην επίθεση για το 20-6 από το 0-4 και το 20-10 της 1ης περιόδου.

Με Φαλ και Νάιτ, η Βιλερμπάν μείωσε σε 20-14. Δεν θα είχε διάρκεια, όμως η αντεπίθεση των Γάλλων. Χωρίς να πιάσει εντυπωσιακή απόδοση, ο Ολυμπιακός ξέφυγε γρήγορα χάρη στην ασφυκτική άμυνα και την υπεροχή στα ριμπάουντ. Η Βιλερμπάν ήταν απίστευτα άστοχη, αλλά και ο Ολυμπιακός τέλειωσε με 3/15 τρίποντα το πρώτο 20άλεπτο. Ήταν, όμως τα 21 ριμπάουντ των «ερυθρόλευκων» έναντι των 13ων της Βιλερμπάν που έκαναν τη διαφορά. Η ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ σημείωσε 11 πόντους στο 2ου δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός 19 και το ημίχρονο βρήκε τους γηπεδούχους στο +18, 39-21. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους, ενώ 7 είχε σημειώσει ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο από πλευράς Βιλερμπάν σημείωσε 2 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκανε 2 κοψίματα σε 7:28 λεπτά συμμετοχής στο α΄ μέρος.

Ο Ολυμπιακός έκανε απίθανα πράγματα στο παρκέ στην 3η περίοδο, σε άμυνα και επίθεση, με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικάου και Φαλ να τον οδηγούν. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +31 (65-34), με τους Κώστα Αντετοκούνμπ και Μάρκος Νάιτ να μειώνουν σε 65-38, στο 30ο λεπτό. Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε η 4η περίοδος, με τον Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο συμμετοχής και στον Μιχάλη Λούντζη.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Λάτισεβς (Λετονία), Περούγκα (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3, Ντόρσεϊ 19 (3), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (2), Φαλ 8, Σλούκας 6 (1), Μάρτιν 2, Βεζένκοφ 15 (1), Πρίντεζης 9 (1), Παπανικολάου 13 (2), Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 6

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τι Τζέι Πάρκερ): Οκόμπο 8 (1), Τζόουνς, Ντιό 3 (1), Νάιτ 11 (1), Γκιστ 2, Φαλ 11, Οσετκόφσκι 13 (1), Χάουαρντ 2, Στρέιζελ, Αντετοκούνμπο Κ. 4

