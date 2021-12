Αθλητικά

Πέθανε ο Μίμης Στεφανάκος

Έφυγε απο την ζωή ο πάλαι ποτέ άσος της μπάλας και πρώην σύζυγος δημοφιλούς πρωταγωνίστριας του κινηματογράφου. Πως τον αποχαιρετά η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Φτωχότερη είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά, καθώς το βράδυ της Παρασκευής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο θρυλικός αμυντικός Μίμης Στεφανάκος, ο οποίος ήταν και επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Ο Μίμης Στεφανάκος ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο, παίζοντας για επτά χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.

Μάλιστα με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε σε 170 αγώνες και σημείωσε 3 γκολ.

Ο ΜΝίμης Στεφανάκος κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα Ελλάδος, 2 πρωταθλήματα ΕΠΣ Πειραιώς και το Βαλκανικό Κύπελλο το 1963.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μάρθα Καραγιάννη ενώ πρωταγωνίστησε και σε ελληνικές ταινίες στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Στην διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό απέρριψε προτάσεις από την Ίντερ και τη Φενέρμπαχτσε.

Το 1965 πήγε στην Νότια Αφρική και αγωνίστηκε με τις τοπικές Ρέιντζερς και Κορίνθιανς.



Το αντίο της ΠΑΕ Ολυμπιακός



"Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον θρυλικό Μίμη Στεφανάκο, που άφησε απόψε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών. Ο Μίμης Στεφανάκος φόρεσε για επτά χρόνια (1958-1965) την ερυθρόλευκη φανέλα, τιμώντας τη όπως της αρμόζει. Στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, έξι φορές το Κύπελλο, πήρε ένα Βαλκανικό Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε και στην Εθνική ομάδα. Ήταν επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. Μίμη Στεφανάκο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες…", αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

