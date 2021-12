Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: Ο Λεβαντόφσκι έσπασε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πολωνός επιθετικός κατέρριψε το “στοιχειωμένο” ρεκόρ που κρατούσε από το 1972!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εξακολουθεί να μονοπωλεί τα ρεκόρ στα γερμανικά γήπεδα με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Πολωνός επιθετικός, μπορεί να μην ήταν τόσο... επιδραστικός στο άνετο 4-0 των Βαυαρών επί της Βόλφσμπουργκ, με το οποίο έκλεισε ο α’ γύρος της Bundesliga για την Μπάγερν, ωστόσο, με το τέρμα που σημείωσε στο 88ο λεπτό “γκρέμισε” άλλο ένα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο “Λέβα” έφτασε τα 43 γκολ με την Μπάγερν μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος (2021), αφήνοντας πίσω του το... στοιχειωμένο ρεκόρ του θρυλικού Γκερντ Μίλερ, ο οποίος είχε σημειώσει 42 τέρματα με τους Βαυαρούς το μακρινό 1972!

Στη βραδιά που ο Τόμας Μίλερ συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, όλα έγιναν πολύ εύκολα για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, όταν το... τιμώμενο πρόσωπο, άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα, οι Ουπαμεκανό και Σανέ “καθάρισαν” το “τρίποντο”, ενώ λίγο πριν το φινάλε ο Λεβαντόφσκι έβαλε το τελευταίο... κερασάκι για την Μπάγερν, που ανέβηκε στο +9 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία το Σάββατο αντιμετωπίζει τη Χέρτα στο Βερολίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν σε 43 σημεία το Σάββατο

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: χιόνια, βροχές, βοριάδες και παγωνιά το Σάββατο