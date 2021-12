Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Aναβολή λόγω κορονοϊού

Κρούσματα κορονοϊού έχουν «χτυπήσει» την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.



Προς αναβολή οδεύει ο αγώνας της 11ης αγωνιστικής της Basket League, ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα (20/12) στο «Αλεξάνδρειο».

Αιτία για την εξέλιξη αυτή τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν «χτυπήσει» την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία με σχετικό αίτημα προς τη διοργανώτρια αρχή ζήτησε την αναβολή της αναμέτρησης. Ο ΕΣΑΚΕ έκανε αποδεκτό το αίτημα των «κιτρίνων» και το ματς δεν θα διεξαχθεί.

Με το νέο κρούσμα στον Άρη μετρούν πλέον τρία θετικά (η ιχνηλάτηση βρίσκεται σε εξέλιξη), οπότε οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ θεώρησαν ότι θα ήταν πιο ασφαλές να μην πραγματοποιηθεί ο αγώνας, ο οποίος θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Με δεδομένη την εμφανή διασπορά του ιού στην ομάδα μας και με γνώμονα την προστασία των καλαθοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, η σημερινή (Παρασκευή 17/12) προπόνηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα, αναβλήθηκε.

Επίσης, βάσει των παραπάνω, αλλά και της πληθώρας κρουσμάτων (οκτώ) στον προηγούμενο αντίπαλό μας, Π.Α.Ο.Κ. και με τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ αιτήθηκε στον ΕΣΑΚΕ την πραγματοποίηση άμεσης συνεδρίασης της Επιτροπής Πρωταθλήματος, με θέμα την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό (Δευτέρα 20/12, 17:15)» αναφέρει η χθεσινή (17/12) ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης.

