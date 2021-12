Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θέλω μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες

O νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρώτη του συνέντευξή στα ΝΕΑ με τίτλο «Θέλω μια νέα, σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες», αναφέρει ότι «οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ένα πραγματικό κίνημα και όχι μια νέα κομματική γραφειοκρατία, θέλουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ένα κόμμα ενωμένο, αξιόπιστο, διεκδικητικό, αυτόνομο».

Ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, δηλώνοντας ότι έλαβε ισχυρή εντολή να μεγαλώσει την παράταξη, «να είναι πρωταγωνίστρια πολιτική δύναμη, με μία σοσιαλδημοκρατική πρόταση διακυβέρνησης. Η εποχή που το Κίνημα έπρεπε να απαντήσει "με ποιον θα πάει" τελειώνει ανεπιστρεπτί».

Για το κόμμα και τη ευρύτερη προοδευτική παράταξη ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ένα πραγματικό κίνημα και όχι μια νέα κομματική γραφειοκρατία, που απωθεί και απαξιώνεται καθημερινά. Θέλουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ένα κόμμα ενωμένο, αξιόπιστο, διεκδικητικό, αυτόνομο. Αυτός ο στόχος θα καθοδηγεί κάθε μας βήμα. Και γι' αυτό θα δώσουμε τον λόγο και την πρωτοβουλία στις 270.000 μέλη και φίλους που αναγέννησαν το ΠΑΣΟΚ στις κάλπες. Αυτούς θα καλέσουμε σε αυτοοργάνωση μετά τις γιορτές, ώστε να διευρύνουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα. Θα τους δώσουμε τον λόγο σε κάθε περιφέρεια, στις συνδιασκέψεις που θα οργανώσουμε, στα όργανά μας για να οικοδομήσουμε μια σχέση με στέρεα ιδεολογικά και πολιτικά θεμέλια. Έτσι θα προσελκύσουμε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και τη νέα γενιά. Πρόσωπα καταξιωμένα, αλλά και αγωνιστές της καθημερινότητας».

Προσέθεσε, δε, ότι η αναδιάταξη δυνάμεων που ξεκίνησε με τη νέα δομή της Κ.Ο θα αποδώσει και θα παράγει πολιτική ουσίας. «Οι ιδέες και η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων θα γίνεται δημοκρατικά και θα εκφράζονται ενιαία. Οργανώσεις και δίκτυα κοινωνικά θα λειτουργούν με εξωστρέφεια και αλληλεγγύη. Το κόμμα θα συνδεθεί ξανά με την κοινωνία για να μπορέσει να ξαναγίνει δύναμη προοπτικής», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

