Κόσμος

Κορονοϊός: Υπάλληλος θετική εργαζόταν με πλαστό πιστοποιητικό σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόσφατα έφυγαν απ' τη ζωή τρεις ηλικιωμένοι στη μονάδα που εργαζόταν.

Έρευνα με την υποψία πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης και ανθρωποκτονίας διεξάγει η Εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας σε βάρος 44χρονης υπαλλήλου σε οίκο ευγηρίας στο Χίλντεσχάιμ, η οποία φέρεται να εργαζόταν ενώ είχε μολυνθεί από κορονοϊό και είχε προσκομίσει πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Στη μονάδα που εργαζόταν, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν το τελευταίο διάστημα από επιπλοκές της Covid-19.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Βόρειας Γερμανίας NDR, η γυναίκα έχει παραδεχθεί ότι χρησιμοποιούσε πλαστό πιστοποιητικό, το οποίο αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της διεύθυνσης της μονάδας, η οποία υπέβαλε σε βάρος της μήνυση. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του οίκου ευγηρίας Μίχαελ Όσενκοπ, η υπάλληλος ήταν από την αρχή απρόθυμη να εμβολιαστεί και ο ίδιος είχε παραξενευτεί όταν τελικά προσκόμισε πιστοποιητικό, για αυτό και αποφάσισε να ερευνήσει τη γνησιότητά του. Όπως αποδείχθηκε, ακόμη και ο αριθμός παρτίδας του εμβολίου που αναγραφόταν στο έγγραφο ήταν ανύπαρκτος, ενώ ήταν πλαστές και οι υπογραφές από το εμβολιαστικό κέντρο όπου υποτίθεται ότι η υπάλληλος είχε κάνει τα εμβόλια.

Στη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων διαπιστώνονται εδώ και αρκετές ημέρες κρούσματα κορονοϊού, τόσο μεταξύ των τροφίμων όσο και μελών του προσωπικού, ενώ από την προηγούμενη εβδομάδα τρεις ηλικιωμένοι που είχαν μολυνθεί έχουν πεθάνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παρίσι: Ακυρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά

Λέρος: Θείος κατηγορείται για ασέλγεια στις ανήλικες ανιψιές του

NASA - Ingenuity: Νέα πτήση στον Άρη