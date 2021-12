Αθλητικά

Το Λαύριο επέστρεψε στις νίκες

Τον «Γηραιό» σε έβδομη συνεχόμενη ήττα υποχρέωσε το Λαύριο, επικρατώντας στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών έδωσε το Λαύριο, το οποίο υπερασπίστηκε την έδρα του με 87-71 , απέναντι στον Ηρακλή, για την 11η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Με την επιστροφή τους στις νίκες οι «μεταλλωρύχοι» βελτίωσαν σε 5-6 το ρεκόρ τους, υποχρεώνοντας τον ουραγό «Γηραιό» στην έβδομη ήττα του σε δέκα αγώνες.

Η διάρκεια στην επίθεση από το πρώτο τζάμπολ, σε συνδυασμό με την ευστοχία από τα 6.75 (16/35 τρίποντα) και την άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τους Θεσσαλονικείς στους 14 πόντους, απλοποίησε το έργο του Λαυρίου, το οποίο εξασφάλισε στο 30΄ μία διψήφια διαφορά (60-50) και δεν απειλήθηκε μέχρι τη λήξη.

Κορυφαίος των νικητών ο Τάισον Κάρτερ με 31 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ από τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Ντάγκλας και Σκορδίλης (13ρ.), οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 43-36, 60-50, 87-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης, Καλδίρης, Αναστόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 31 (6), Μουράτος 7 (1), Γουίλιαμς, Κακλαμανάκης 11, Γερομιχαλός 8 (1), Νικολαΐδης 12 (4), Αμίνου 4, Πιλάβιος, Φιλοξενίδης 3 (1), Περσίδης 6 (2), Φέργκιουσον 5 (1), Βουλγαρόπουλος.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέξας): Σταμάτης 2, Γκάρερ 11, Αγραβάνης 3 (1), Κουζέλογλου 11 (1), Ντάγκλας 12 (2), Γούλριτζ 6, Σκορδίλης 12), Τέιλορ 11 (3), Παπαδάκης 3 (1).

