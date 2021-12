Κοινωνία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Περιπέτεια στον αέρα σε πτήση για Ηράκλειο

"Θρίλερ" σε πτήση Αθήνα - Ηράκλειο. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ταλαιπωρία στον αέρα για τους επιβάτες της πτήσης Αθήνα – Ηράκλειο, καθώς το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί λόγω των θυελλωδών ανέμων και επιστρέφει στον τόπο αναχώρησης.

Το αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Ηράκλειο επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν αντίξοες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

